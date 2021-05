Dans les établissements recevant du public les installations sanitaires doivent être hygiéniques, faciles à nettoyer et robustes. Il est essentiel de limiter les surfaces de contact pour garantir une hygiène accrue. Les solutions Geberit apportent une réponse optimale : systèmes de robinetteries et de rinçage des WC sans contact grâce à la technologie IR. Cuvettes de WC sans bride Rimfree® et abattant déclipsable pour une meilleure hygiène intérieure et extérieure des WC. Elles sont fiables et faciles à installer.

Le système de robinetteries Geberit Piave et Brenta, fonctionnellement fiable

Le système de commande rendait de nombreux systèmes de robinetterie sans contact plus volumineux et moins esthétiques que leurs homologues conventionnels. Le nouveau système Geberit apporte une solution qualitative à ce problème : le boitier de commande est à présent déporté et sécurisé sous le lavabo. Il garantit une fiabilité élevée, notamment dans les espaces publics. Le corps du robinet est solidement fixé au bâti-support pour lavabo Geberit et les éléments de commande sont déportés sous le lavabo, sécurisés dans un boitier, éliminant ainsi pratiquement tout risque de dégradation par humidité ou acte de vandalisme.

Déclenchement sans contact, esthétiquement hygiénique

Pour une hygiène et une fraîcheur sans compromis, les solutions de déclenchement de chasse d’eau répondent aux besoins recherchés : sans contact, sans appuyer sur un bouton mais par un simple geste devant la cellule IR ou de façon automatique et donc toujours de manière hygiénique. Les commandes de WC IR Geberit existent en version sur secteur (avec kit d'alimentation électrique dédié) ou sur piles (2 x LR20) et peuvent être installées à postériori en lieu et place de votre plaque de déclenchement mécanique classique pour bénéficier dans votre espace WC de la technologie sans contact.

Hygiène absolue

Avec les cuvettes de WC sans bride Rimfree®, Geberit propose des standards modernes en termes d’hygiène et de facilité d’entretien. La technique de rinçage Rimfree® assure un rinçage dynamique et complet sur toute la surface et réduit ainsi les besoins en nettoyage.

La propreté est importante non seulement à l’intérieur du WC, mais aussi à l’extérieur. Grâce à l’abattant WC déclipsable, le nettoyage est particulièrement simple : retirer l’abattant, nettoyer la surface et remettre celui-ci en place. Ces abattants sont également dotés d’un frein de chute éliminant la nuisance sonore et sécurisant.

Pour en savoir plus exit_to_app