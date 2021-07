Spécial maisons individuelles et petits collectifs : SFA lance les Sanifos 610, de nouvelles stations à enterrer pour un relevage de toutes les eaux

En signant des références revendiquant comme toujours de nombreux atouts au rang desquels, facilité d’installation, performance et pérennité, SFA dispose d’une offre aboutie en pompes de relevage couvrant tous les besoins : stations de relevage pour eaux claires, grises ou vannes, à poser ou à enterrer en version monophasée ou triphasée, avec roue vortex, roue monocanale ou avec dilacération, en version pompes seules, séparateurs de graisse… Une offre que SFA complète aujourd’hui avec Sanifos 610, 5 modèles conçus pour le relevage des eaux grises et eaux-vannes de maisons et de logements collectifs mais aussi, nouveauté 2021, pour le relevage des eaux grises et d’eaux de pluie (modèle Sanifos 610 spécial eaux pluviales).

Sanifos 610 : 5 modèles pour une offre complète

Installables à l’extérieur de l’habitation (avec leur fil d’eau), les stations de relevage SFA se complètent aujourd’hui de 5 modèles : les Sanifos 610. Dotées d’une cuve de 610 L, les Sanifos 610 (garanties 2 ans) sont équipées d’une ou deux pompes, avec roue dilacératrice ou vortex (modèles eaux grises, eaux-vannes) et avec roue bicanale pour les références eaux de pluie. Fidèle à son credo, SFA simplifie l’installation puisque celle-ci a été pensée parfaitement optimisée avec notamment une hydraulique prémontée d’usine (avec vanne d’arrêt et clapet anti-retour) et des réhausses disponibles en accessoires. Si tous les modèles Sanifos 610 possèdent 6 entrées de diamètre ext. 50/100, ils disposent en commun d’une réhausse de 40 cm pour des débits allant de 16 à 28 m3/h (avec température maximale admissible de 70 °C par intermittence) et des hauteurs conseillées allant de 14 m (monophasées) à 16,7 m pour la triphasée.



De plus, les Sanifos 610 s’avèrent dotées de deux joints hublots (DN 50 et DN 100), ainsi que d’un système d’activation par flotteur. Si SFA parfait les équipements de la série des Sanifos 610 par des connecteurs étanches, mentionnons que SFA les a munis d’un boîtier d’alarme filaire, inclus de série, ainsi que d’un boîtier interactif de surveillance Smart (pour les versions bi-pompes eaux grises eaux-vannes avec boîtier de commande Smart) assurant un pilotage sur smartphone ou tablette via l’application SFA Connect. Précisons que cette application permet de s’assurer de la mise sous tension, vérifier si l’entretien est à jour, mais aussi d’obtenir, en temps réels, toutes les alertes ou encore contacter facilement le SAV afin de positionner un rendez-vous à date et créneau horaires choisis.



En fonction des besoins, SFA décline une offre exhaustive structurée en 5 modèles avec des motorisations monophasées ou vortex triphasées, en version 1 pompe (fil d’eau d’arrivée réglable par 4 zones de pré-perçage au choix - FEA 325 - 670 mm avec réhausse de 725 - 1070 mm) ou 2 pompes (fil d’eau d’arrivée réglable via 4 zones de pré-perçage au choix - FEA 325- 670 mm avec réhausse de 725 mm - 1 070 mm).

Caractéristiques techniques des Sanifos 610 et prix publics indicatifs au 1er juillet 2021 :

Modèles Dilacération Monophasés, 1 ou 2 pompes (puissance de 1500 W) revendiquant un débit de 16 m3/h pour une hauteur maximale conseillée de 11 m.

Modèles Vortex Monophasés, 1 ou 2 pompes (puissance de 1500 W) affichent un débit 21 m3/h pour une hauteur maximale conseillée de 11 m (DN 50).

Modèle Vortex Triphasé, (puissance de 2 800 W), 2 pompes pour un débit de 28 m3/h avec hauteur maximale conseillée de 15 m (DN 50).

Modèles Bicanale Monophasés (puissance de 1100 W), aux débits de 35 m3/h (1 pompe) et 32 m3/h (2 pompes) avec hauteur maximale conseillée de 12 m (DN 50).

Modèle Bicanale Triphasé, 2 pompes (puissance de 1100 W) au débit de 35 m3/h avec hauteur maximale conseillée de 12 m (DN 50).