Les tendances dans le secteur de la décoration sont souvent une réaction aux phénomènes sociologiques. Ainsi la demande de produits naturels, durables et recyclables et l’envie de couleurs aux tons doux et sourds, est croissante. Cette tendance répond à la recherche de calme et de sérénité tant désirés. En tant que Brachot Family Member, Beltrami est en mesure de répondre à ces nouveaux défis et lance aujourd’hui des nouveautés pour l’extérieur en parfaite adéquation avec ces tendances.

La durabilité comme priorité

Depuis quelques années l’économie écologique se développe, aujourd’hui elle devient la norme. De plus en plus conscient des enjeux de demain, le consommateur se tourne vers des produits durables. En examinant les différentes options de revêtements de sol et de mur, la pierre naturelle est la première en termes de durabilité pour ces raisons :

La pierre naturelle est un produit 100% naturel , formé par un processus de millions d’années qui n’entraine pratiquement aucune formation de CO2.

, formé par un processus de millions d’années qui n’entraine pratiquement La pierre naturelle se caractérise par une durée de vie particulièrement longue , et les traces d’usure naturelles peuvent facilement s’éliminer par ponçage pour un résultat parfait.

, et les traces d’usure naturelles peuvent facilement s’éliminer par ponçage pour un résultat parfait. Dans toutes les situations d’utilisation la pierre naturelle ne contient aucune substance nocive et est 100% recyclable. Mêmes les produits périphériques à l’extraction trouvent une utilisation comme matériaux de base pour les projets de pavage ou dans la production de composite.

La pierre naturelle européenne en plein essor

Par souci pour l’écologie, aujourd’hui le consommateur fait le choix conscient pour des matériaux équitables et naturels, ayant une longue durée de vie. La pierre naturelle correspond parfaitement. En se concentrant sur la pierre naturelle européenne, Beltrami fait un pas de plus dans cette direction. En exploitant ses propres carrières en Europe (France, Irlande, Norvège et Portugal) et en s’approvisionnant auprès de fournisseurs européens de pierres naturelles, Beltrami minimise considérablement les coûts de transport et les délais de livraison et garantit la qualité.



En 2021, en plus de la promotion du granit français du Tarn, les travertins turcs (comme Travertin Classic Beige et Silver) et la pierre calcaire italienne Pietra Bicci, Beltrami propose également une riche gamme de calcaire allemand Muschelkalk.

