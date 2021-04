Moins d’un an après la sortie de son site internet grand public, c’est le site Pro de la marque au dragon qui fait peau neuve. Visite guidée de cet incontournable outil digital…

Simple d’utilisation, rapide et pratique, le nouveau site Pro Thermor, accessible à l’adresse www.thermor-pro.fr ,a été mis en ligne le 1er Mars dernier. Il propose un accompagnement complet des professionnels (distributeurs, installateurs, prescripteurs) sur l’ensemble des produits et services de la marque :



-> SIMPLE :



Consulter et télécharger :

Guide Tarifaire Pro 2021

Documentations techniques / commerciales

Tutoriels et Vidéos

-> RAPIDE :



Trouver rapidement la réponse à sa question :

FAQ / Forum pro

Dimensionnement en ligne

-> PRATIQUE :



Des services accessibles en ligne :

Géolocalisation des stations agréées clim

Disponibilité des principales pièces détachées pendant 10ans

Inscription aux formations

Paiement des services en ligne

Ce nouveau site web est optimisé pour tous les terminaux : PC, tablette et smartphone.