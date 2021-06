Verres laqués Lacobel et Matelac : une nouvelle collection sous le signe de la co-création

En 2006, à l’initiative de Bernard Arnault, le groupe LVMH crée la Fondation Louis Vuitton. Conçue par l’architecte américain Frank Gehry à partir d'une esquisse initiale crayonnée sur la page blanche d’un carnet, le bâtiment se présente comme un nuage transparent posé à la lisière du Jardin d’Acclimatation dans le Bois de Boulogne. Pour Paris, la Fondation Louis Vuitton est une nouvelle aventure culturelle, un lieu consacré à l’art, à l’art contemporain en particulier, et aussi un lieu d’échanges avec les artistes, avec le public parisien, français et du monde entier. Elle veut susciter l’émotion et la réflexion de tout visiteur par un dialogue spontané. Faiseur de rêve, Franck Gehry pour réaliser ce bâtiment unique, emblématique et audacieux, a utilisé les prouesses technologiques du XXIe siècle, tout en respectant la culture française.