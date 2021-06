Permettre à tous les plombiers-chauffagistes du territoire de tester le raccord Tigris M5, récemment lancé sur le marché, tel est l’objectif de la campagne promotionnelle développée par Wavin. Du 26 avril au 30 juillet 2021, chaque plombier qui le souhaite, peut faire sa demande d’échantillon gratuitement en ligne sur www.wavin.fr/tigris. Le produit lui sera alors envoyé afin de lui permettre de juger de sa qualité comme de ses avantages. En outre, dans le cadre de ce grand plan d’acti-vation, Wavin déploie différentes opérations de promotion dans tous les magasins participants dès 375 euros d’achat.

TIGRIS M5, une innovation mondiale

Le raccord Tigris M5 de Wavin compte parmi les dernières innovations les plus marquantes en termes de sécurisation des installations sanitaires.



Sa particularité : être le seul raccord au monde équipé d’un système intégré de détection acoustique des fuites.



Destiné à la connexion des tubes multicouches d’alimentation en eau, le raccord Tigris M5 se décline en une centaine de références, du diamètre 16 à 40 mm.



Sur les chantiers, l’installation des réseaux d’hydrodistribution peut en effet réserver quelques surprises lors de la mise en eau. Un raccord mal serti et c’est la fuite. Le raccord Tigris M5 évite ces désagréments nécessitant parfois une nouvelle purge des circuits.

Développé pour répondre aux besoins des installateurs, le Tigris M5 est doté de la technologie ACOUSTIC LEAK ALERT qui, en cas de raccord non ou mal serti, émet un sifflement lors d’un test de pré-réception réalisé à l’air. Ce sifflement de 80 db facilite la localisation des fuites, assurant un gain de temps précieux sur le chantier.



Autre avantage, l’utilisation de l’air lors des essais permet de laisser l’installa-tion hors d’eau, évitant tout dommage dû au gel sur les chantiers non chauffés pendant la période hivernale. Par ailleurs, l’absence d’eau dans les circuits permet d’éviter toute stagnation prolongée avant la réception de l’ouvrage, réduisant ainsi les risques de développement de légionelles.

Et pour encore plus de sécurité lors de la mise en eau, le Tigris M5 bénéficie du système DEFINED LEAK. Ce dernier permet une identification d’éventuels raccords non sertis résiduels grâce à un filet d’eau visible dès 2,5 bars de pression.



Le raccord Tigris M5 est un véritable concentré de technologies qui possède bien d’autres atouts destinés à faciliter les travaux des installateurs et à leur assurer une grande qualité des connexions. En témoigne la technologie IN4SURE qui rend visible le tube à 360° au bout de son emboîtement. Fenêtre astucieuse sur le tube parfaitement emboîté, elle permet son sertissage en toute confiance. La tête hexagonale brevetée EASYFIT facilitera d’ailleurs l’emboîtement du raccord sur le tube afin de réduire la pénibilité des travaux.

Conçu pour offrir des performances hydrauliques optimales, le raccord Tigris M5 de Wavin est équipé du système OPTI FLOW qui permet de bénéficier d’une grande section de passage pour un flux d’eau amélioré. Les pertes de charge sont réduites pour offrir au réseau toute sa performance.



Enfin, avec les raccords Tigris M5, nul besoin d’acquérir de nouveaux outils. Avec le procédé MULTI JAW, les profils de pince à sertir U, Up, H, TH et B sont parfaitement compatibles et garantissent des connexions sûres.

Un plan d'activation musclé

Parce que le Tigris M5 est un raccord sans équivalent sur le marché, une telle nouveauté nécessitait bien un plan d’activation musclé. Dès le 26 avril et jusqu’au 31 décembre 2021, Wavin a ainsi développé de nombreuses offres destinées aux plombiers-chauffagistes dans ses points de vente partenaires.

En premier lieu, l’offre spéciale Installateur permet à l’artisan l’achat d’un assortiment de 120 raccords pour 375 euros HT avec en cadeau une malette Sortimo L-Box. Et le plan Wavin se décline, selon le volume d’achat, en différentes offres avec à la clé de nombreux cadeaux néces-saires à la panoplie d’outils de l’artisan tels que sets de calibrage, sertisseuses et mâchoires, compresseurs d’air.

Tester le Tigris M5, c’est l’adopter. C’est pourquoi Wavin invite tous les plombiers-chauffagistes à demander gratuitement leur échantillon. Pour cela, il suffit de se rendre sur la page du site Wavin et remplir le formulaire. Un tube multicouche de 10 cm et un raccord Tigris M5 sera envoyé dans les meilleurs délais. Le plombier-chauffagiste aura ainsi l’occasion de manipuler et de tester de manière ludique le raccord afin d’entendre ce sifflement, synonyme de son efficacité.

