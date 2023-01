Weber devient fournisseur officiel de la ligue nationale de handball

Pour Weber, l’engagement est une véritable raison d’être. Ses actions en faveur de la construction durable, grâce notamment au développement de produits « éco-engagés », et l’accompagnement de ses clients dans leur quotidien via une gamme exhaustive de services personnalisés en témoignent. On connaît également son soutien aux secteurs associatif (en faveur, par exemple, de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies) et humanitaire (avec webersolidaire), tout comme son implication à valoriser le savoir-faire d’artisans et d’entreprises passionnés (à travers, entre autres, le concours des Georges de la rénovation).

Aujourd’hui, en droite ligne de ces multiples implications professionnelles et sociétales, c’est vers le partenariat sportif que Weber se tourne. Il va ainsi devenir, à compter du 1er janvier 2023, Fournisseur Officiel de la Ligue National de Handball, un lien qui fait sens par les nombreuses valeurs partagées, telles que le goût de l’effort, du défi et de la performance, l’esprit d’équipe, la coopération. On peut aussi y voir une célébration du pouvoir du geste : la main de l’artisan qui assure le succès d’un chantier comme celle du sportif, dont le sport se joue précisément à la main (comme son nom l’indique), qui gagne le match !

Ce 14 décembre, au Stade Pierre de Coubertin à Paris, Marine Charles, Directrice Générale de Saint-Gobain Weber France, et Bruno Martini, Président de la Ligue Nationale de Handball, ont donc signé l’accord instituant Weber comme Fournisseur Officiel de la LNH. À compter du 1er janvier, Weber accompagnera la Ligue et ses 32 clubs lors de tous leurs évènements et championnats, l’occasion pour la marque de s’impliquer au cœur des territoires, la proximité faisant partie intégrante de son ADN. Au-delà du spectacle de grande qualité proposé dans les salles ainsi que sur beIN Sports et Handball TV, Weber est fier d’associer son image à celle du handball professionnel qui incarne un véritable idéal de solidarité, combativité et convivialité.



Comme le souligne Marine Charles, « Ce partenariat incarne pleinement l’audace et la passion qui sont nos moteurs au quotidien dans la poursuite de notre objectif : INVENTER LE BÂTIMENT DE DEMAIN. Nous croyons en la puissance du collectif pour transformer et embarquer tous les acteurs de la filière. C’est main dans la main avec nos partenaires que nous parviendrons à faire bouger les lignes - en tissant des liens plus forts, plus locaux et plus humains. »



Et Bruno Martini de préciser : « La confiance que nous accorde Weber, pour leurs premiers pas dans l’univers du sport professionnel, est une réelle fierté. Nous sommes très heureux et enthousiastes à l’idée d’accompagner Weber dans leurs différentes démarches sur l’ensemble du territoire. La Ligue Nationale de Handball et ses 32 clubs auront à cœur de répondre aux attentes de ce partenariat. »

