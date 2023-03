Accélérateur Construction : la troisième édition est lancée

Co-financé par France 2030, et soutenu par le Conseil National de l'Industrie, la Banque des Territoires, RX France (Batimat, le Mondial du Bâtiment), le pôle de compétitivité Fibres Énergivie et le CCCA-BTP, l'Accélérateur Construction s'adresse aux entreprises du BTP de 10 à 250 salariés, et réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 2 et 100 millions d'euros.

« Les PME occupent une place de premier plan, il est donc naturel de les soutenir et de les accompagner dans ces transformations, tel est le rôle de l’accélérateur construction de Bpifrance et ses partenaires », indique Catherine Rousselot Donnadille, directrice marketing de la division construction chez RX France.

Aborder les grands axes de transformation du secteur de la construction

Son objectif est ainsi d’aborder les trois grands axes de transformation de l'industrie de la construction : adapter sa stratégie et ses leviers opérationnels, accroître sa productivité par l'innovation, entreprendre et structurer sa transition vers une économie bas carbone, et plus largement à faible empreinte écologique.

« Avec ce programme, nous continuons à accompagner les entreprises de tous taillés dans leur développement, en tenant compte des grands enjeux du secteur », souligne Guillaume Mortelier, directeur exécutif chargé de l'accompagnement chez Bpifrance. « Le Pôle Fibres-Energivie s’implique avec beaucoup d’enthousiasme dans le lancement de cette troisième promotion au moment où il est impératif d’innover pour accélérer la décarbonation de notre filière », déclare de son côté Thierry Bièvre, président du Pôle de compétitivité Fibres Énergivie

Les 30 PME sélectionnées recevront 18 mois de soutien et d'accompagnement intensifs adaptés à leurs besoins spécifiques de croissance et de structuration, y compris des opportunités de conseil, de formation, et de mise en réseau.

La première promotion du programme Accélérateur Construction, qui regroupait 27 PME réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 3 et 46 millions d’euros, s'est terminée en mars 2022. À la fin du programme de 12 mois, 85 % des entreprises ont fait évoluer leurs stratégies, 75 % ont renforcé leur gouvernance, et 55 % ont amélioré leur approche commerciale.

