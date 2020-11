La société française Algeco (bâtiments

modulables), qui appartient au fonds d'investissement britannique TDR Capital,

a annoncé lundi une chute de son résultat net par du groupe de 56,1% au

premier semestre 2004 à 6,1 millions d'euros, contre 13,9 millions d'euros au 30 juin

2003.

La Location et Vente de Constructions Modulaires représentent 80,4 % du chiffre d'affaires consolidé sur ce semestre.

Dans un contexte économique incertain pesant avant tout sur l'activité Vente, l'activité Location s'est particulièrement bien tenue grâce en particulier au dynamisme et à la diversification du Réseau Commercial, et le taux d'utilisation a même atteint 84 % à fin juin pour un parc de 106 700 modules (82 % en moyenne sur le semestre, soit 2 points de plus qu'au 1er semestre 2003).

Si l’on élimine l’impact sur 2003 et 2004 des cessions-bail, et l’augmentation exceptionnelle de la participation (+1,5 M€) conséquence de la plus value de la cession du parc de Wagons et Conteneurs, l’EBE retraité comparable de l’activité C.M. affiche un léger retrait de 4 % par rapport au 1er semestre 2003, à 40,9 M€.

Location de Palettes :

La poursuite du Plan de Redéploiement de cette activité, condition indispensable à l'objectif d'amélioration sensible à moyen terme de la rentabilité des capitaux investis, et à l’objectif immédiat de cash flow net d'investissement équilibré (objectif atteint sur ce 1er semestre), a néanmoins généré plus d'éléments négatifs à court terme qu'anticipé en début d'année. Le Résultat d'Exploitation de l'activité, et ceci malgré une forte hausse des prix conforme au Plan, a été ainsi affecté pour 6,3 M€ de provisions pour dépréciation d'actifs et par l'augmentation des coûts logistiques et de réparation des palettes découlant de la limitation volontaire et drastique des investissements.

Wagons et Conteneurs :

Dans le cadre du processus de vente de la participation majoritaire de TUI/Hapag-Lloyd dans Algeco, le parc des Wagons et Conteneurs a été cédé à la fin de ce 1er semestre, comme la possibilité en était offerte dans le protocole initial de la cession d'exploitation.

Cette cession a généré un solde positif de 7,4 M€ (hors augmentation de la participation déjà mentionnée pour 1,5 M€) sensiblement équivalente aux 5,3 M€ d'éléments exceptionnels positifs au 1er semestre 2003 (reprise de provision pour gros entretien et cession du goodwill).

Conclusion :

Le cœur du métier Constructions Modulaires, grâce à sa résistance déjà démontrée, devrait générer un Chiffre d'Affaires Location équivalent en 2004 à celui de 2003, et connaître un tassement des Ventes de l'ordre de 10 à 15 %.

L'activité Palettes verra la poursuite de son Plan de Redéploiement, coûteux mais indispensable, et de ses effets négatifs à court terme. Les inventaires physiques systématiques se poursuivront afin d'en croiser les résultats avec les données informatiques enregistrées. Les contrats non rentables seront définitivement éradiqués et la progression du CA, grâce en particulier aux hausses de tarifs, devrait s'accélérer sans toutefois atteindre la progression initialement prévue