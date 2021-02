Née du rapprochement de Knauf AMF et d'Armstrong Ceiling Solutions en décembre 2019, la nouvelle division « Knauf Ceiling Solutions », spécialisée dans les plafonds suspendus, a profité du repos forcé de l'année 2020 pour repenser son offre de produits, mais aussi relocaliser en France, et investir dans ses trois usines existantes. Il s'agit désormais de répondre aux nouveaux besoins nés de la crise, aux requêtes des architectes, et de renouer avec les niveaux d'activité de l'année 2019. Explications de Niels-Christian Havsteen, président de Knauf Ceiling Solutions en France.

Depuis sa création en décembre 2019, la nouvelle division « Knauf Ceiling Solutions » a passé en revue les différents produits et conservé les plus performants pour « éviter les doublons »

Niels-Christian Havsteen, président de Knauf Ceiling Solutions en France, explique que les produits ont gardé leur propre nom de marque : « Nous allons continuer à avoir des produits libellés « Knauf Armstrong », des dalles avec le logo « Knauf AMF » etc. Les marques continuent à vivre à l'intérieur de cette division », précise-t-il.

Accroître la production des trois usines françaises

En 2020, Knauf Ceiling Solutions a aussi misé sur la relocalisation en France, premier pays en termes de volumes, devant l'Allemagne et la Russie. Des investissements ont été réalisés dans les trois usines françaises existantes, situées à Pontarlier, Dreux et Valenciennes, afin d'accroître les capacités de production et rentrer dans une logique de circuits courts. « Nous avons en quelque sorte « raccourci » le chemin entre l'usine et le client », résume le président de Knauf Ceiling Solutions France.

En haut : l'usine de Dreux. En bas : le site de Pontarlier. Crédit photo : Vincent Uettwiller / Studio Vu

Niels-Christian Havsteen reconnaît que la crise du Covid-19 a impacté certains marchés, comme les bureaux, les restaurants et les hôtels, et occasionné une baisse du chiffre d'affaires en 2020, mais il reste positif : « On s'en est relativement bien sorti », estime-t-il. Après ce ralentissement, l'objectif est désormais de renouer avec le niveau d'activité d'avant-crise, et ce dès 2022.

« Covid ou pas Covid, nous avons quand même pu investir et rapatrier. C'est dans la logique du groupe d'être présent pays par pays et d'être proche de ses clients. Et rester local s'inscrit également dans la logique de la crise liée au Covid-19 », ajoute M. Havsteen.

Penser l'après-Covid

Selon lui, la pandémie « laissera des traces » sur la façon dont les architectes concevront les bâtiments, et notamment les bureaux : « Ce n'est pas en ce moment que l'on va mettre en place de très gros open-space » concède-t-il. Il souligne d'ailleurs que le bureau d'études intégré de Knauf Ceiling Solutions, basé à Ivry-sur-Seine (94), est à la disposition des architectes pour les aider à choisir les solutions les mieux adaptées - que ce soit des produits en bois, métal, ou matières minérales - pour leurs différents projets, et leur apporter un soutien technique.

Si les marchés des bureaux et des restaurants sont aujourd'hui lourdement impactés, les hôpitaux et établissements de santé sont en revanche plus que jamais d'actualité. M. Havsteen rappelle que Knauf Ceiling Solutions propose des produits adaptés à l'environnement hospitalier, que ce soit pour l'accueil, les chambres, ou les couloirs, avec des matières aux propriétés antibactériennes, grâce à des traitements limitant la circulation des particules et des virus.

Knauf Armstrong Bioguard Acoustic mis en oeuvre dans le département Santé de l'université de Kielce (Pologne)

Le président de Knauf Ceiling Solutions ajoute que des innovations sont encore à venir, que ce soit en termes sanitaires, d'isolation acoustique, de résistance au feu, ou encore d'esthétique.

Propos recueillis par Claire Lemonnier