L'entreprise Riou Glass, spécialisée dans la fabrication et la transformation de verre plat depuis 1979, produit 100 000 tonnes de verre plat par an et propose de nombreux produits verriers pour le bâtiment et d'autres secteurs. Elle dispose aujourd'hui de 16 sites répartis en France métropolitaine et à La Réunion. L'entreprise a récemment annoncé avoir investi dans son usine de Parcé-sur-Roc (53) pour optimiser sa production.

Malgré la crise, Riou Glass continue d'investir et d'innover. Après avoir lancé un vitrage chauffant auto-désinfectant au début de la pandémie, l'entreprise annonce avoir investi 1,6 million d'euros dans son usine de transformation de verre plat située à Parné-sur-Roc, près de Laval (Mayenne). Créé en 1973 sous l'enseigne Vitrages Isolants de l'Ouest (VIO), ce site a été racheté par Riou Glass en 2009. Il s'étend aujourd'hui sur 6 000 m2, et produit en moyenne chaque année 350 000 m2 de vitrages isolants à hautes performances énergétiques et environnementales pour les marchés de la menuiserie industrielle, de la façade et de la véranda. Un nouvel ERP et toujours plus d'automatisation L'investissement d'1,6 million d'euros, réalisé au second semestre 2020, a permis d'installer un nouvel ERP pour augmenter la production et diminuer les pertes de matière, mais aussi de finaliser l'automatisation de la chaîne de production, notamment au niveau de l'atelier de découpe. Il intervient peu de temps après un autre investissement conséquent de 4 millions d'euros pour l'usine historique de Bouleville, dans l'Eure. A Parcé-sur-Roc, une vingtaine de positions de stockage supplémentaires ont été installées pour stocker les plateaux de verre, et une table de coupe entièrement automatisée a également été changée, permettant d'augmenter la capacité dimensionnelle et de gagner trois minutes par découpe de plateau float. « Deux systèmes « ReMaster » ont aussi été installés pour la coupe float et feuilleté : ils stockent automatiquement à l’horizontal les résiduels des plateaux et permettent de les réutiliser quand le même type de verre doit être découpé. Ce stockage automatisé présente l’avantage de réduire les chutes, offrant un réel gain de matière, de conserver la qualité des verres découpés mais aussi de gagner en efficacité quant aux opérations de stockage », précise Riou Glass dans un communiqué. Enfin, l'investissement a permis d'installer quatre préhenseurs à ventouses pour offrir plus de confort de travail aux opérateurs, qui ne portent désormais plus les vitrages à la main grâce à l'automatisation du processus. « Riou Glass VIO a toujours été un site verrier à la pointe de l’innovation. L’installation d’un nouveau système d’information couplé à des outils de production automatisés de dernière génération nous permettent d’être encore plus compétitifs et performants. Nous gardons pour objectif 6 points de gain sur la perte matière », conclut Rodney Litou, directeur du site. Claire Lemonnier Photo de une : Riou Glass

Redacteur