Saunier Duval veut supprimer 250 emplois dans son usine nantaise

Les difficultés se font ressentir dans le bâtiment. En cette mi-juillet, Saunier Duval (groupe Vaillant) annonce un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) visant la suppression de 250 postes au sein de son usine nantaise, fabriquant des pompes à chaleur et chaudières gaz.

Ce plan prévoit la suppression de 250 emplois dans son usine nantaise, qui fabrique des pompes à chaleur et chaudières gaz.



Selon Yuna Josse, directrice du site, cette usine serait « en crise depuis juin 2023 ». « En trois ans, nous étions passés d'une capacité de 20 000 pompes à chaleur à plus de 120 000.Au mois de juin 2023, tout s'est arrêté extrêmement brutalement, avec une baisse enregistrée des ventes et des volumes de plus de 40 %. Dès le mois d'octobre 2023, nous étions en chômage partiel », précise-t-elle.



Selon la directrice du site, cela s’expliquerait par l’inflation et le ralentissement du marché dans le neuf comme la rénovation. Le secteur du bâtiment subit actuellement une crise du logement neuf, et une baisse du nombre de rénovations énergétiques dans le cadre de MaPrimeRénov’.



Passer de 750 à 500 salariés dans l’usine



Ces 250 suppressions d’emplois concerneront « quasi exclusivement » l’unité industrielle, qui emploie à ce jour 750 personnes.



Les négociations avec les organisations syndicales débuteront en septembre. Après la validation du plan par l’inspection du travail, « les premiers départs volontaires auront lieu au mois de janvier 2025 », selon Yuna Josse.



« Nous ferons un point sur la situation à la mi-mars pour voir s'il y aura eu suffisamment de départs volontaires. On fera également un point sur l'état du marché. C'est seulement à ce moment-là que l'on mettra en place éventuellement des licenciements économiques », a-t-elle ajouté.



Pour rappel, en septembre 2023, le président Emmanuel Macron avait annoncé vouloir tripler la production française de pompes à chaleur d’ici 2027, pour parvenir à un million de PAC par an et créer 45 000 emplois.



Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Saunier Duval