Le 1er février dernier, Thermor a dévoilé son nouveau Guide Pro 2020. Saint Graal de la filière professionnelle climatique, ce guide accompagne les distributeurs et installateurs. Au programme, plus de 192 pages d’informations pratiques, commerciales et techniques à feuilleter. Avec en prime, quelques nouveautés à découvrir.

Véritable outil d’aide pratique et informatif, le Guide Pro Thermor 2020 regroupe toutes les informations concernant les offres du groupe. Avec ses quelques 190 pages, ce catalogue accompagne les installateurs et distributeurs de la filière climatique. Les plus de l’édition 2020 Dans cette nouvelle édition, des nouveautés sont à découvrir, parmi lesquelles la nouvelle gamme de climatisations réversibles Nagano, disponible en mono et multi-split. Elle offre la possibilité aux professionnels d’élargir leur offreset de compléter leur savoir-faire dans le secteur. Autre fait important à noter : la baisse des prix publics en chauffage. Afin de rendre la filière climatique plus compétitive par rapport aux autres acteurs du marché, Thermor a en effet décidé de baisser les prix conseillés sur une sélection d’émetteurs en chauffage. Toujours dans cette volonté d’aider les professionnels, Thermor rappelle les nombreux avantages, dont les Certificats d’économie d’énergie, le Coup de Pouce de l’Etat (avec jusqu’à 130 euros de remboursement) ou encore, la TVA réduite de 10%. Le groupe met par ailleurs à disposition des professionnels une large offre de services comme une assistance technique, des formations techniques et commerciales, une extension de garantie en chauffage, un SAV… autant d’aides qui sont présentées dans le guide. Ce dernier est téléchargeable et feuilletable en ligne sur : www.thermor-pro.fr. Il est également disponible sur l’application mobile « Guide Pro ». D.T Photo de une ©Thermor

Redacteur