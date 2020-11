Le président Jean-François TRONTIN et 8 collaborateurs du comité de direction reprennent dans le cadre d'une opération de LMBO, le groupe KP1, leader français du béton précontraint et des systèmes de planchers, en s'appuyant sur deux fonds d'investissement, Alpha et la société néerlandaise Alpinvest.

Ce rachat s'effectuera au travers de "Financière KFP", nouvelle société constituée à cette occasion, qui reprendra " "KFP", filiale de Koramic Building Products et actionnaire à 100% de KP1. L'opération s'élève à environ 120 millions d'euros.

L'équipe de direction de KP1 détiendra 11% des actions de cette nouvelle société Financière KFP. Cet engagement des cadres dirigeants montre que ce nouvel actionnariat financier est perçu comme la meilleure solution pour conserver la stratégie de KP1 qui s'appuie sur le renforcement dans ses métiers de base, l'innovation produits, la maîtrise des systèmes constructifs commercialisés et la croissance externe.

Les autres actionnaires de " Financière KFP " seront :

Le fonds d'investissements Alpha Private Equyity Fund 4 (Alpha) à la hauteur de 55,6%

Le fonds d'investissements d'Alpinvest (16,7%),

et Koramic Building Products (16,7%)

Confortant la croissance de ces dernières années et fort de sa nouvelle organisation commerciale, KP1 réalisera en 2004 un chiffre d'affaires d'environ 235 M€ (12%/2003), largement supérieur à ses objectifs prévisionnels.

La cession de KFP à la Financière KFP a été soumise à l'agrément préalable de la DGCCRF pour une réalisation avant la fin 2004. KP1 : le leader du béton précontraint et un acteur majeur des solutions planchers

Après avoir inventé la technique du béton précontraint par fils adhérents dans les années 60, KP1 est devenu, avec 18 sites de production et 12 agences ou dépôts, le principal préfabricant français de systèmes de planchers et ossatures pour le bâtiment avec une spécialité : le béton précontraint (poutrelles, poteaux, poutres, prédalles et dalles alvéolées). KP1 Bâtiments, filiale de KP1, joue le rôle d'entreprise générale pour les projets de bâtiments industriels et de stockage clos couvert à charpente béton.

Parmi les dernières actualités de KP1, notons plus particulièrement :

la maîtrise globale des solutions planchers avec des investissements significatifs pour la fabrication d'isolants PSE,

le développement de la gamme d'entrevous en matériau de synthèse Leader : entrevous EcoVs et Tympan Biais,

la mise en place de services spécifiques aux négoces dont la proposition de racks optimisés pour le stockage des poutrelles et prélinteau KP1,

le renforcement des services pour les prescripteurs et les bureaux d'études.

Le groupe emploie près de 1500 personnes. Son siège social se trouve à Avignon. La qualité, l'environnement et la sécurité font parties intégrantes de ses priorités.

Alpha Private Equity

Alpha est un fonds d'investissement spécialisé dans des opérations de transmission d'entreprises en LBO menées en appui des dirigeants. Indépendant et multisectoriel, le fonds intervient en France, en Allemagne et au Bénélux, et vise des entreprises dont les valorisations sont comprises entre 50 M€ et 300 M€. Alpha gère environ 1 milliard d'Euros et a actuellement un portefeuille d'environ 25 sociétés. Indépendant et multisectoriel, Alpha Investissement s'associe à des équipes de managements soudées et motivés et ne s'incrimine pas dans la gestion. Alpha bénéficie d'une expérience passée dans l'univers du BTP (dont Matéris et Loxam). Sa dernière transaction effectuée est la société Comptoirs des Cotonniers.

AlpInvest Partners NV Société néerlandaise, AlpInvest gère des fonds investis en actions non cotées de deux fonds de pension néerlandais ABP et PGGM. AlpInvest s'est vu confier près de €20 milliards depuis 1999 ; la société investit aussi bien dans des fonds gérés par des tiers, qu'en direct dans des entreprises. AlpInvest est investisseur dans Alpha Private Equity.

Koramic Building Products Après cession de KFP, Koramic possèdera, outre un patrimoine immobilier et sa participation minoritaire dans la Financière KFP, trois activités industrielles de production de matériaux de construction, à savoir : - DESVRES, un des leaders français dans la production de carreaux céramiques - CERMIX, un des leaders français dans la production de colles techniques pour le bâtiment - NEDZINK, société néerlandaise spécialisée dans la production de produits en zinc pour le bâtiment.