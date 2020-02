Solucio, le nouveau portail entreprise de Cegetel, est un véritable bureau pour les PME. Solucio fait en effet parti du pack intégral “ Net DSL pro ” que l’opérateur propose aux entreprises

L’opérateur téléphonique Cégétel fait une entrée remarquée dans l’offre Internet à destination des PME. Son offre “ Solucio ” intègre en effet une gamme de services spécialement étudiés pour les petites structures. Solucio est un véritable secrétariat en ligne. Intégré au pack intégral “ Net DSL Pro ”. Ce bureau virtuel dispose d’un service messagerie, d’un agenda, d’un service ASP et Intranet et même d’un espace de stockage…. Autant de services qui sont personnalisables par entreprises et par métiers. Le pack initial Net DSL Pro est proposé avec un modem routeur pour 20 postes au prix de 199 euros et de 166 euros par mois pour l’abonnement. Le bureau Solucio reste cependant optionnel. Il est accessible moyennant un abonnement mensuel de 13 euros. Le pack complet offre un accès à haut débit de 256 kbits pouvant monter à 1 Mbits. Le haut débit n’est cependant pas toujours garanti. C’est en priorité aux PME et aux artisans du bâtiment que cette offre se destine. Cegetel vient en effet de signer avec des partenaires de la presse professionnelle un accord de collaboration destiné à la mise en ligne d’un module de gestion des appels d’offres.



Pour infos, www.cegetel-entreprises.fr

