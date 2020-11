Les inclassables de la construction s'organisent. Le groupe Dirickx et l'Afpa de Laval viennent de mettre sur pied la première formation complète de "clôturiste".

Une filiale du groupe Dirickx et l'Association pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) de Laval se sont associés pour mettre sur pied une formation de "clôturiste" dont l'ambition est double : accompagner la croissance du premier réseau français de fabrication et pose de clôtures en butte à la pénurie de main-d'œuvre et officialiser ce nouveau métier grâce à une formation spécifique. Au-delà de la pose de clôture, le clôturiste s'occupe de la protection périphérique des sites et est à la naissance d'une offre globale allant de la définition des besoins des clients jusqu'à la maintenance, en passant par la mise en œuvre et le service après-vente.



La formation est tout d'abord destinée au nouveau personnel recruté en CDI. Elle démarre par une formation continue de douze semaines à l'Afpa et se termine au sein de l'entreprise. Là, un système de tutorat est mis en place pour accueillir, accompagner et compléter la formation. L'objectif est de former les salariés très rapidement, y compris à la culture d'entreprise. Au bout de trois ans, cette formation qualifiante est validée par un certificat de compétence professionnelle (CCP) qui entérine aussi l'expérience. Les responsables de l'opération ont bien conscience qu'il ne suffit pas d'ouvrir une filière pour attirer les vocations mais qu'il faut également créer des perspectives de carrière. C'est la raison pour laquelle d'autres modules sont déjà en préparation pour former des salariés à des qualifications complémentaires, notamment pour les faire évoluer vers le poste de chef d'équipe. Le métier de clôturiste vient ainsi rejoindre dans la grande famille du BTP les spécialités reconnues.

