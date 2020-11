Encore quelques jours pour admirer la cathédrale d'Amiens revenue à sa couleur ! Edifiée au XIIIe siècle, en plein épanouissement du gothique français, la cathédrale d'Amiens en retient l'audace, la grandeur et la lumière. Unique encore par sa statuaire, la cathédrale picarde présente l'un des rares ensembles décoratifs du Moyen Age encore intact. D'innombrables figures humaines peuplent ses porches et celles-ci, à l'origine, étaient peintes.

Exclusivité de la cathédrale d'Amiens, les nombreuses traces de polychromie, d'une ampleur insoupçonnée, ont été découvertes lors de la récente restauration des portails. La surprise réside dans son ampleur et dans la vivacité supposée des coloris appliqués en façade. Des teintes de bleu, rouge, blanc, vert, noir et des dorures ont été découvertes. La couleur touche la statuaire, en bas et en haut relief, les murs de renforcement et tous les éléments qui les relient les unes aux autres. Des marques sont également découvertes sur les colonnettes, les gâbles, les pinacles. La cathédrale, imaginée et conçue comme une grande châsse multicolore, serait le temple de la couleur, de l'illusion visuelle et fonctionnelle, orné de coloris vifs et expressifs qui embellissent et organisent les espaces.

Les codes de la couleur

Les pensées et les croyances des hommes du Moyen Age sont bien loin des nôtres et leur façon d'appréhender et d'utiliser les couleurs peut surprendre.

- Le bleu par exemple, était alors considéré comme une couleur chaude. L'Eglise a ainsi consigné les couleurs liturgiques au Concile de Nicée en 325.

- Le violet est défini comme la couleur de la prière (confirmation en 1215, au Concile de Latran IV).

- Le vert symbolise déjà la fertilité de la terre, la vie nouvelle et l'état de grâce.

- Le blanc, le baptême.

- Le rouge pourpre de l'Eglise byzantine désigne la passion du Christ et le supplice des martyrs. Il exprime également le feu et la foi. Lorsque se développe la dévotion envers Marie, celle-ci est ainsi habillée de bleu ciel et de rouge, parce qu'elle est reine du ciel et mère de Dieu.

Pourquoi la couleur ?