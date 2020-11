Selon les données préliminaires d’IDC, le marché de la micro-informatique enregistre sur ce troisième trimestre 2004 une croissance de 16,2% en volume. Cette dynamique est en ligne avec la tendance observée sur l’Europe où la croissance atteint 18,5% en volume au cours du trimestre. Faisant suite à une année de redressement où le marché a enregistré des croissances en volume supérieures à 20%, ce trimestre marque une poursuite des investissements professionnels.

Sur le troisième trimestre, IDC enregistre un marché total de 1 642 183 unités, établissant ainsi un nouveau sommet en terme de volume pour une rentrée.

En ligne avec les prévisions d'IDC, le marché continue d'enregistrer de solides croissances sur l'ensemble des formats. IDC enregistre sur le segment des desktops une croissance en volume des ventes de 16,1% sur le trimestre par rapport à l'année dernière. L'ensemble des segments (professionnel et domestique) contribue aux ventes de desktops, mais la croissance la plus forte s'explique encore une fois par une poursuite des investissements professionnels. Les ventes de desktops professionnels enregistrent 25% de croissance en volume. La dynamique de renouvellement du parc domestique contribue, elle aussi, aux résultats du marché, mais s'exprime de manière plus nuancée en raison de l'étalement des livraisons sur le deuxième et troisième trimestre. En effet, les niveaux de prix très bas et les prévisions encourageantes sur la rentrée avaient poussé un certain nombre de revendeurs à anticiper des commandes sur le deuxième trimestre. Le marché des desktops domestiques enregistre une croissance de 6,5% en volume par rapport au même trimestre de l'année précédente.

La demande concernant les portables se stabilise avec plus de 17,3% de croissance sur ce trimestre par rapport à l'année antérieure. Le marché domestique demeure le moteur principal de la croissance comme en témoigne ses 33% de croissance.

Les serveurs x86 enregistrent une croissance de 7% en volume, soit la croissance observée la plus faible depuis sept trimestres. Ce ralentissement de la croissance illustre bien la difficulté d'engranger des croissances consécutives. IDC note par ailleurs que les volumes de ventes de serveurs x86 n'ont jamais été aussi élevés sur un troisième trimestre depuis 1998.

Selon Jean Philippe Bouchard, analyste senior chez IDC France, "la compétition que se livrent les constructeurs est très rude, mais elle permet au marché d'enregistrer un septième trimestre consécutif de croissance en volume en maintenant un niveau de prix très bas. Le dernier trimestre de l'année ne devrait pas modifier la dynamique du marché: les constructeurs seront plus agressifs que jamais et la demande, tant domestique que professionnelle, devrait ainsi rester au rendez-vous."

Hewlett Packard maintient son leadership sur le marché français. HP enregistre au global une croissance en volume de 8,5%, perdant ainsi deux points de part de marché au profit de Dell et d'Acer.

En dépit d'une bonne dynamique sur ses gammes desktops, les résultats mitigés d'HP sur le marché des portables ralentissent la croissance du constructeur américain. En effet, ce dernier fait face à une concurrence très forte, notamment de la part d'Acer.

Encore une fois, en raison de ses très fortes croissances sur ses gammes portables et serveurs x86, NEC parvient à retrouver sa deuxième place sur le classement constructeurs. NEC profite sur le troisième trimestre de son bon positionnement sur le marché domestique pour enregistrer une performance similaire au marché, soit une croissance en volume pour le constructeur de 16,7%. NEC signe une des meilleures performances du marché sur le segment des portables, enregistrant notamment 95% de croissance en volume sur le segment domestique.

Depuis maintenant deux ans et demi, Dell continue de faire mieux que le marché. En enregistrant une croissance de ses ventes de 42,3%, le constructeur texan signe son cinquième trimestre consécutif de croissance supérieure à 30 %. Dell doit cette très forte croissance à son agressivité sur le marché professionnel des desktops, segment où il enregistre 57% de croissance en volume.

Acer continue d'enregistrer des performances exceptionnelles avec 143% de croissance, renforçant par la même occasion sa position de constructeur global. Ainsi, non content d'une croissance de ses ventes de portables de 70%, Acer enregistre une croissance de ses ventes de desktops de 309%. Les desktops comptent désormais pour 51% des ventes totales d'Acer alors que l'année dernière à la même période, ils représentaient seulement 30% des ventes du constructeur taïwanais.

IBM , en raison de la performance d'Acer, se retrouve à la cinquième position du classement. Big Blue enregistre une croissance de ses ventes totales de 1%. L'intense concurrence d'HP et de Dell n'ont pas permis à IBM de profiter de la dynamique des marchés grands comptes et grandes PME.

Figure 1. Livraisons de micro-ordinateurs (PC, Portables et Serveurs) en volume sur le troisième trimestre 2004.

Figure 2. Top 5 des ventes constructeurs en volume sur le troisième trimestre 2004, tous produits confondus.