Dans la forêt des dispositifs de formation, la réglementation permet aujourd’hui à un salarié de se former sans frais selon ses aspirations ou son désir d’évoluer hors des priorités de l’entreprise

Parmi toutes les formules permettant à un salarié de parfaire sa formation ou sa qualification, il en existe une que l’on pourrait qualifier de "royale". C’est le CIF (congé individuel de formation). Ce dispositif est à ce jour le seul outil qui permet de se former ou de se qualifier, sans frais ni perte importante de rémunération, à des disciplines en rapport ou non avec celles de l’employeur. En fait, il existe peu de limites à l’emploi de cette formule si ce n’est, de manière incontournable, l’agrément de la commission interprofessionnelle qui valide les dossiers. Dans les faits, un salarié peut décider de se qualifier, de se consacrer à nouvel apprentissage ou même de se doter d’une spécialité complètement différente de celle dont il dispose. Une condition cependant, le salarié doit pouvoir justifier d’une présence de 24 mois consécutifs ou non dans une entreprise, dont 12 mois dans la même ou, s’il est employé dans une entreprise de moins de 10 salariés, de 36 mois d’activité professionnelle dont 12 dans une seule entreprise. Il doit ensuite identifier sa formation et l’école ou l’organisme dispensateur. Encore une fois, il importe peu que la formation sorte de son champ de compétence. Dans tous les cas, le congé individuel ne pourra excéder 1 an ou1 200 heures.

Mode d'emploi

Avant de faire sa demande au Fongecif de sa région (Organisme interprofessionnel chargé de la délivrance des crédits du CIF) le salarié devra obtenir de son employeur, avec 4 à 6 mois d’avance, une autorisation d’absence. En principe, ce dernier ne peut pas la refuser. Il peut cependant en différer la période. Une fois cette autorisation acquise, elle devra être envoyée avec le dossier et la demande de prise en charge au Fongécif de la région dont il dépend. L’ensemble des dépenses et des frais (formation, frais de vie, hébergement, déplacements), y compris le maintien du salaire seront alors pris en charge. Selon la durée de la formation, le salaire sera maintenu à hauteur de 60 à 80 % de la rémunération habituelle. Ce dispositif reste encore méconnu et peu pratiqué, en particulier dans le secteur du BTP. Bien qu’ouvert à tous les salariés, ce sont surtout les employés des PME qui jusqu’à présent l’utilise. Parmi les 700 bénéficiaires du CIF en 2000, une grande part de ceux-ci ont choisi cette formule pour réorienter leur spécialité ou créer leur propre entreprise. Pour certains, cela fut l’occasion de changer de statut tout en devenant partenaire, sous traitant ou fournisseur de leur ancien employeur. Par son exceptionnelle ouverture et les avantages qu’il procure, le congé individuel de formation fait figure aujourd’hui de dispositif royal dans le monde de la formation. Seule ombre au tableau, les crédits du Fongécif dans chaque région ne sont pas illimités.

Pour information, www.c-i-f.com

