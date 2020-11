Si à l'instar franchouillard, de notre baguette, saucisson, tour Eiffel et pavé; la City, ses chapeaux melons et parapluies noirs restent un des symboles du Royaume Uni, il est à parier que d'ici peu cette image pourra rentrer dans les historiques d'Epinal. Pour exemple, la nouvelle génération de banquier londonien, comme Guy Hands, le touche-à-tout de la City, qui se lance, maintenant dans le cinéma. Et qu'en pense Elisabeth ?

De la pinte de bière au grand écran, en passant par les hôtels, le traitement des déchets et les bookmakers, Guy Hands, qui fit jadis le succès du japonais Nomura à la City, investit partout et n'est décidément pas un homme d'affaires comme les autres. Il est devenu la semaine dernière le premier propriétaire de salles de cinéma en Europe, en rachetant les chaînes britanniques Odeon et UCI, au nez et à la barbe du magnat iranien Robert Tchenguiz et de Michael Green, l'ancien patron du groupe de médias Carlton.

Guy Hands, qui vient de fêter ses 45 ans, détient désormais 14% du marché européen de la projection de films et 38% du marché britannique. Pour autant, il y a fort à parier que sa prochaine acquisition n'aura pas grand-chose à voir avec le divertissement. Depuis une décennie en effet, la stratégie de l'investisseur, originaire d'Afrique du Sud, diplômé d'Oxford et fan de hard rock, se singularise par une diversification tous azimuts. Ses choix portent sur des entreprises à faible croissance, mais dont l'activité repose sur une demande stable et présente donc peu de risque.

Guy Hands se plaît aussi à reprendre des activités passées de mode ou en difficulté, à l'instar de l'Américain Warren Buffet qui, comme lui, n'a jamais cédé aux sirènes de la nouvelle économie. "Ce que nous recherchons, ce sont de grandes entreprises qui n'intéressent pas les autres", explique-t-il. "Elles semblent souvent dépourvues de potentiel de croissance, bien que leur cash flow soit stable. Elle sont négligées et sous-évaluées par le marché".

La recette est simple : acheter à bon prix une affaire dont personne ne veut et la revendre bien plus cher une fois redressée. L'ancien trader de Goldman Sachs, spécialiste du marché obligataire, commence à mettre en oeuvre sa théorie en 1995. Arrivé à la tête du pôle capital-risque de Nomura, il commence à faire son marché en recourant à une technique originale de financement : la titrisation avec effet de levier, "le Viagra des sociétés", selon ses propres mots. L'opération consiste à financer le rachat d'actifs en émettant des obligations à faible risque.

En 1996, Guy Hands privatise ainsi le parc immobilier du ministère britannique de la Défense, en levant 1,66 milliard de livres. Il reprend aussi les pubs du brasseur australien Foster's, 64.000 maisons des employés des chemins de fer allemands et Angel Train Contracts, une des trois principales sociétés de location de matériel roulant, dans le cadre de la privatisation des chemins de fer britanniques

En septembre 1997, il rachète deux nouvelles chaînes de pubs, Inntrepreneur et Spring Inns. A cette date, Nomura détient plus de 5.000 débits de boissons et une part de marché de 9% au Royaume-Uni. Les groupes financiers seront nombreux par la suite à s'intéresser au secteur. La même année, Hands fait le pari de reprendre William Hill, le groupe de bookmakers. Ses derniers faits d'armes chez Nomura sont le rachat du dôme du Millénaire à la ville de Londres et la reprise de la chaîne d'hôtels Le Méridien, à l'été 2001.

Début 2002, celui qui est devenu le banquier le mieux payé de la City quitte Nomura pour fonder sa propre société, Terra Firma Capital Partners. Mais il ne change en rien sa stratégie d'investir là où beaucoup d'autres ne songeraient pas à placer un centime. Outre les cinémas, il s'est intéressé dernièrement au traitement des déchets, avec le rachat de Waste Recycling Group, leader du secteur au Royaume-Uni, et des activités d'enfouissement de déchets de Shank's. Il arrive tout de même à l'intéressé, dont l'entourage redoute les accès de colère, d'essuyer des échecs : en mai dernier, le groupe britannique Pennon, spécialisé dans les services aux collectivités, a refusé ses avances.

Après que le chant des sirènes du BTP/Collectvité se soient refusés à lui, là où il refusait jadis celui de la "bulle", espérons qu'il trouvera dans le grand écran, un nouveau moyen de s'éclater (la bulle de savon !) en écoutant du ACDC.