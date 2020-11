Une expérience pilote de livraison "propre", au moyen de scooters électriques, démarre pour deux ans à Paris avec le soutien de la municipalité, a indiqué lundi dans un communiqué la société de courses Lungta. La jeune société, lancée il y a trois ans ans dans le 17e arrondissement parisien par Sabah et Jérémie Bianchi, utilise déjà pour moitié de sa flotte (16 véhicules) des scooters électriques.

LUNGTA s’est doté d’une flotte de scooters électriques afin de promouvoir la livraison propre et de contribuer fortement au développement durable, tant en termes de réduction de C02 que de réduction de nuisances sonores. Elle ambitionne de passer à 10 engins électriques cette année, et 100 à l'horizon 2008.

Les deux entrepreneurs sont des "mordus" du scooter électrique, qu'ils utilisentdepuis huit ans pour leurs trajets personnels à Paris. "Cela nous parait évident que le scooter électrique, propre et silencieux, est le moyen de livraison idéal dans la capitale", a expliqué Sabah Bianchi.

Approchée par la jeune société, la mairie de Paris s'est engagée dans un partenariat de deux ans. La municipalité va soutenir l'entreprise par des actions de communication. Les scooters électriques de Lungta pourront circuler lors des pics de pollution et d'opérations de type "Journée sans voiture". Ils pourront également livrer dans les futurs quartiers verts mis en oeuvre par la mairie, où les véhicules polluants seront interdits.

Les scooters utilisés sont d'origine italienne (Cargo Oxygene) et ont une autonomie supérieure au modèle de Peugeot en France (70 à 100 km au lieu de 30 km). Ils sont déjà utilisés par la société Domino Pizza à Amsterdam, selon Sabah Bianchi. En revanche, à Paris, il s'agit de la première expérience de livraison à scooter électrique.

Le scooter électrique a un double avantage: il est propre, contrairement aux deux roues classiques qui polluent davantage que les voitures et il n'entraine aucune nuisance sonore. Mais le scooter électrique pose des problèmes logistiques: il doit être rechargé en journée (un livreur parcourt en moyenne 150 km/jour), et sa vitesse est limitée à 50 km/h, ce qui lui interdit l'accès au périphérique.

Lungta mise sur l'image "propre" des livraisons pour convaincre de grandes sociétés de payer la course un peu plus cher. La Fnac et le groupe Pinault se sont notamment montrés intéressés, selon la société.