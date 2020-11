Le Centre d'Information du Cuivre a publié le premier livre blanc sur le cuivre en matière de santé et d’environnement. Destiné à devenir un outil de référence, il constitue une véritable mine d’informations sur le matériau. Tous les acteurs du bâtiment, des professionnels aux utilisateurs, sont invités à consulter ce document inédit.

Le Centre du Cuivre édite le premier Livre Blanc sur le cuivre dans la construction, fruit d’un important travail de documentation et de synthèse. Destiné à démontrer les avantages du cuivre en termes de bienfaits pour la santé et de respect pour l’environnement, le livre blanc apporte un éclairage inédit sur le cuivre et constitue une source d’information précieuse sur ce métal.

« Le cuivre dans la construction : santé et environnement » est une revue la plus exhaustive possible des caractéristiques intrinsèques du matériau. Recyclable à 100%, abondant dans l’environnement, actif contre la colonisation bactérienne, économique…, la facilité de mise en œuvre et la performance de ses assemblages font du cuivre une solution idéale pour tous les usages de la construction.

Pour Olivier Tissot, Directeur du Centre du Cuivre :« Nous voulions apporter des réponses aux questions essentielles que se posent les acteurs de la construction : le cuivre est un métal noble, sain et écologique par excellence et ce livre blanc est véritablement la démonstration que le cuivre est aujourd’hui et demeurera demain un acteur-clé du bâtiment. »

Le Livre Blanc s’articule autour de cinq chapitres :

1. Le cuivre : élément essentiel à la santé

Utilisé depuis 10 000 ans, le cuivre est aujourd’hui le métal le plus utilisé dans le monde après l’acier et l’aluminium. Il accompagne l’homme dans son environnement quotidien, il est aussi une ressource indispensable à son organisme, en tant qu’oligo-élément. L’OMS recommande un apport de cuivre de 2 mg / jour.

2. Le cuivre dans l’environnement

Le cuivre provient de l’eau de pluie, de l’érosion des sols et des rivages, de l’activité volcanique aérienne ou sous-marine, des activités humaines et agricoles.

Il est naturellement présent dans tous les environnements aquatiques où la plupart des organismes bénéficient de son apport. Il est également présent dans tous les sols du monde, mais de façon inégale.

3. Le cuivre au service du développement durable

Le cuivre est un matériau de référence lorsqu’un progrès technologique est constaté dans l’ensemble du secteur économique et en particulier dans le monde du bâtiment. En effet, que l’on considère son mode de production ou la qualité des produits qui en sont issus, le cuivre s’inscrit entièrement au cœur des préoccupations du développement durable. Son mode de recyclage en fait également un matériau de pointe pour le respect de l’environnement.

4. Le cuivre et la démarche HQE

Le cuivre est un matériau particulièrement sain et écologique pour des utilisations variées dans la construction et la rénovation des bâtiments. Il joue un rôle essentiel dans la préservation de la qualité de l’eau distribuée et les conditions sanitaires des installations grâce à ses propriétés biologiques et en particulier ses propriétés bactériostatiques. En sa qualité de matériau sûr, durable, et fiable, son utilisation va dans le sens d’une grande sécurité dans tous les domaines. Enfin, le cuivre est de tous les métaux usuels celui qui a la meilleure conductivité électrique et thermique.

5. Une application exemplaire : les canalisations en cuivre

Le tube de cuivre est le seul matériau de canalisation dont un même produit est utilisable pour tout type d’installation et pour tout type de mise en œuvre en neuf comme en rénovation. Du raccord au plancher chauffant basse température, en passant par le tube de cuivre pré-isolé, la gamme tubes et raccords en cuivre permet de couvrir intégralement tous les types d’application et tous les types de chantier.

Le Livre Blanc est disponible gratuitement auprès du Centre du Cuivre (Tél : 01 42 25 25 67 ou site Internet http://www.cuivre.org).