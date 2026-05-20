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GstarCAD est un éditeur de logiciels CAO conçu pour accompagner les professionnels de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de l’industrie et du design technique.

Spécialisé dans les solutions de dessin 2D, de conception 3D, de BIM et de collaboration cloud, GstarCAD propose des outils performants pour créer, modifier, visualiser et partager des plans DWG avec efficacité.

Grâce à une forte compatibilité avec les formats CAO courants, une interface familière et des fonctionnalités pensées pour accélérer les flux de travail, GstarCAD s’adresse aux bureaux d’études, architectes, ingénieurs, fabricants et professionnels du bâtiment à la recherche d’un logiciel CAO fiable, rapide et flexible.

Avec ses solutions dédiées à la conception mécanique, à l’architecture, au point cloud et à la visualisation DWG, GstarCAD se positionne comme une alternative complète pour optimiser la productivité, améliorer la précision des projets et faciliter la collaboration entre équipes techniques.