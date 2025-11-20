Allura Puzzle : sol LVT robuste à pose libre

Le revêtement de sol Allura Puzzle à pose libre de Forbo est une solution LVT conçue pour les environnements soumis à un trafic intense et pour les chantiers de rénovation rapides.

Ses dalles grand format de 96 × 96 cm s’installent sans colle grâce à un système d’assemblage en forme de puzzle, permettant une mise en œuvre simple, propre et réversible, avec un impact minimal sur l’activité des espaces occupés.

Doté d’une couche d’usure de 0,70 mm, ce sol offre une excellente résistance aux sollicitations quotidiennes, ce qui en fait un choix fiable pour les commerces, espaces publics, halls d’accueil ou zones d’exposition. Son design hétérogène masque les légères irrégularités des supports et assure une finition soignée, tandis que ses décors bois et béton apportent une esthétique contemporaine adaptée à de nombreux projets d’aménagement.

L’absence de colle limite les émissions liées aux adhésifs, facilite la dépose et encourage le recyclage des matériaux, s’inscrivant ainsi dans une démarche plus durable. Cette solution est également appréciée pour sa capacité à recouvrir d’anciens supports avec une préparation minimale, réduisant les temps d’arrêt lors des travaux.

Ce revêtement vinyle haut de gamme combine rapidité d’installation, robustesse et élégance visuelle, ce qui en fait une option idéale pour les professionnels recherchant un sol performant, durable et simple à mettre en œuvre.