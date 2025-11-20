Allura Puzzle : sol LVT robuste à pose libre
Le revêtement de sol Allura Puzzle à pose libre de Forbo est une solution LVT conçue pour les environnements soumis à un trafic intense et pour les chantiers de rénovation rapides.
Ses dalles grand format de 96 × 96 cm s’installent sans colle grâce à un système d’assemblage en forme de puzzle, permettant une mise en œuvre simple, propre et réversible, avec un impact minimal sur l’activité des espaces occupés.
Doté d’une couche d’usure de 0,70 mm, ce sol offre une excellente résistance aux sollicitations quotidiennes, ce qui en fait un choix fiable pour les commerces, espaces publics, halls d’accueil ou zones d’exposition. Son design hétérogène masque les légères irrégularités des supports et assure une finition soignée, tandis que ses décors bois et béton apportent une esthétique contemporaine adaptée à de nombreux projets d’aménagement.
L’absence de colle limite les émissions liées aux adhésifs, facilite la dépose et encourage le recyclage des matériaux, s’inscrivant ainsi dans une démarche plus durable. Cette solution est également appréciée pour sa capacité à recouvrir d’anciens supports avec une préparation minimale, réduisant les temps d’arrêt lors des travaux.
Ce revêtement vinyle haut de gamme combine rapidité d’installation, robustesse et élégance visuelle, ce qui en fait une option idéale pour les professionnels recherchant un sol performant, durable et simple à mettre en œuvre.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Format : 96 × 96 cm
Épaisseur totale : 5 mm
Couche d’usure : 0,70 mm
Structure : LVT hétérogène haute performance
Système de pose : pose libre, assemblage puzzle sans colle
Résistance au trafic : usage commercial intensif
Résistance aux charges lourdes
Compatible rénovation sur supports légèrement irréguliers
Impact sonore réduit
Décors disponibles : effets bois et béton
Entretien facile et nettoyage rapide
Dépose et remplacement simples grâce à la pose non collée
Matériaux
- PVC
Labels et certifications
- COV A+
- EN
- ISO
- NF
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
