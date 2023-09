Classic-Pack : vos CCTP et quantitatifs en toute simplicité

Logiciel CCTP - MÉTRÉ : saisie traditionnelle, simple, conviviale et très complète



Principe :

Ne changeant en rien vos habitudes de travail, notre logiciel Classic-Pack optimise pour vous l’ensemble des tâches fastidieuses.

Logiciel CCTP extrêmement souple, il permet la gestion simultanée des Cadres de bordereaux, DPGF ou DQE (minutes de métré).



L'ensemble de ces documents restent en cohérence permanente, évitant ainsi les erreurs ou les oublis.



Cette configuration s’articule autour de deux modules complémentaires de saisie de vos descriptifs :

La saisie par article : « ça, c’est là, là et là ».

Choix des articles ou prestations, adaptation et saisie de la localisation.

Calcul du métré par minute traditionnelle.

La saisie par localisation : « Là, il faut prévoir ça, ça et ça ».

Même principe que la gestion d’un tableau de localisation :

saisie de la localisation et appel des articles concernés.

répartition instantanée par lots, localisation automatique et saisie des métrés par minutes.

édition des tableaux de finitions...