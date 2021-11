La cloison LOOK 74 est une cloison amovible de bureau d'une esthétique très contemporaine. Elle est adaptée au goût et aux espaces de travail d'aujourd'hui. Finesse des couvre-joints, jeux de couleurs et harmonie des proportions assurent une élégance des lignes incomparables.

Elle est fabriquée aux dimensions et aux décors spécifiques à chaque chantier.

Avantages produit :