Easy-KUTCH : module graphique 3D de calcul des métrés

Easy-KUTCH : logiciel Métré Graphique 3D universel

Vous souhaitez automatiser le calcul de l'ensemble des quantités ?

À partir de plans 2D, depuis une maquette IFC ou directement dans Revit ?

Parfaitement adapté aux besoins des entreprises (en complément de tout logiciel devis facture bâtiment), des économistes, des BET ou des architectes, notre logiciel Easy-KUTCH est basé sur le même moteur graphique de "calcul métré bâtiment" que le Graphic-Pack, et exploite donc plus de 26 ans d'expertise et de développement pour la gestion et le calcul des quantitatifs.

Le module de saisie 3D, simple et conviviale, offre la possibilité de créer rapidement votre maquette (à partir de simples plans / fichiers DWG, DXF ou même PDF) afin d'en extraire l'ensemble des quantités !

L'interface graphique 2D/3D offre à notre logiciel de métré un confort de travail optimal, à travers de puissantes fonctionnalités de contrôles depuis vos bordereaux quantitatifs.

Visionneuse graphique : pour les phases d’appels d’offres ou de chantiers, la visionneuse autonome permet de visualiser, d'interroger ou de contrôler graphiquement l'intégralité de vos études et des prestations affectées (exemples de visionneuses).

Elle est accessible indépendamment de votre logiciel métré, depuis n’importe quel poste en local ou même directement depuis votre espace Cloud-ATTIC intégré.

Logiciel métré 100 % BIM COMPATIBLE

Les modules IFC et/ou Plug-in Revit offrent, en complément, une exploitation réellement BIM des projets.

Un même logiciel, trois scénarios BIM complémentaires :

Saisie 3D : saisie de la maquette depuis de simples fichiers 2D (DWG, PDF, ...), puis export IFC du projet renseigné.

Module IFC : Import / export de maquette numérique 3D au format IFC.

Plug-in Revit : tout votre logiciel métré sans quitter Revit !

Easy-KUTCH communique avec la très grande majorité des logiciels devis facture bâtiment (Format BimMETRE).

Vous avez également besoin d'un logiciel descriptif bâtiment : optez pour notre solution intégrée : Graphic-Pack.