GRANUM EXTRA granite diffuse une esthétique intemporelle familière. Son aspect gris traditionnel se fond harmonieusement aussi bien dans les constructions neuves à l’architecture traditionnelle que les projets de rénovation et de préservation du patrimoine. Cette surface transmet un sentiment de constance et s’intègre en parfaite symbiose avec le bâti et son environnement.

Son revêtement innovant garantit une grande fiabilité dans le temps de son apparence et offre une grande résistance à la corrosion et au climat maritime.

Le zinc GRANUM EXTRA granite vous offre une grande liberté de conception pour vos projets grâce aux gammes RHEINZINK complètes pour :

La couverture (systèmes à joint debout, à tasseaux, bardeaux)

Le bardage (systèmes à joint angulaire, bardeaux, profilés à joint creux, profilés à clins, cassettes...)

L'évacuation des eaux pluviales (gouttières, tuyaux et accessoires conformes aux normes et adaptés aux spécificités régionales pour l'évacuation des eaux de pluie issues de toitures en pente ou plates) ainsi qu'à notre service de co-création pour des solutions toujours plus personnalisées.

Le zinc GRANUM EXTRA est conforme à la norme EN 988.