Graphic-Pack : module graphique 3D : vos CCTP, estimatifs et vos quantitatifs en quelques clic !

Graphic-Pack : performance et confort (100% BIM compatible).

Logiciel graphique 3D pour la gestion des pièces écrites.



Principe :

Le Graphic-Pack prend en charge et optimise, à partir de la modélisation du projet, le calcul et la gestion des métrés, DPGF, DQE et CCTP correspondants.



Cette solution logiciel graphique 3D est basée sur notre moteur 2D/3D exclusivement développé pour la gestion des pièces écrites (depuis 1996 ...).



À travers le module de saisie 3D, simple et convivial, ce logiciel permet une modélisation très rapide de votre maquette à partir de simples fichiers 2D (DWG, DXF ou même PDF), afin d'en extraire l’intégralité des quantités et localisations. Cette interface logiciel graphique en 2D ou en 3D vous offre un confort de travail optimal, notamment à travers de puissants outils de contrôle.



Pour les phases d'avant-projet, de conception détaillée, d’appel d’offres ou de chantier, une visionneuse graphique permet (en local ou depuis votre espace Cloud intégré) de visualiser, d'interroger ou de contrôler l’ensemble des prestations affectées, ainsi que les quantités et CCTP correspondants !



100 % BIM COMPATIBLE

Les modules IFC et/ou Plug-in Revit offrent en complément une exploitation réellement BIM des projets.



Un même logiciel : trois scenarios BIM complémentaires :

Saisie 3D : modélisation du projet depuis de simples fichiers 2D, export IFC du projet renseigné.

Module IFC : Import / export de fichiers 3D au format IFC / Plus de modélisation / Notes au format BCF.

Plug-in Revit : toutes les fonctionnalités du Graphic-Pack sans quitter Revit (Autodesk)!

Nota : vous n'avez pas besoin des CCTP : Logiciel de métré Easy-KUTCH est LA solution de métré graphique universelle !