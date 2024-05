HIMACS - Solid Surface : collection Gravilla - Evergreen

Un classique du Solid Surface : une vaste palette de nuances attrayantes de blanc forme le coeur de cette collection, complété par des teintes unies, dynamiques et colorées. Vous trouverez dans cette collection intemporelle la couleur parfaite pour chaque création.

Evergreen est réintroduit dans la gamme HIMACS Solid pour répondre à la demande constante de palettes vertes et biophilique qui donnent une note d'extérieur à l'intérieur. L'uniformité de la couleur est idéale pour le secteur de la vente au détail, car sa surface non-poreuse et sans joints empêche l'accumulation de saletés et de bactéries, ce qui facilite le nettoyage et l'entretien à long terme.

Matériaux (détail) :