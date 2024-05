HIMACS - Solid Surface : collection Gravilla - Gravilla Charcoal

La collection Gravilla suit la tendance du veiné esthétique d'Aurora & Marmo combinée à une inspiration de particules de granit avec ses veines plus courtes à l’effet d'écailles.

Gravilla Charcoal apporte de la profondeur et une remarquable finition aux projets résidentiels ainsi qu'au secteur de l'hôtellerie et aux spas. Moderne et sophistiqué, son aspect raffiné et luxueux fusionne les tons anthracite et noir pour captiver et enchanter. Il est associé à des accents métalliques en or brossé ou en laiton brun.

Matériaux (détail) :