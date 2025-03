HYXiPOWER C&I String Inverter : l'onduleur de chaîne intelligent, efficace et fiable pour les solutions énergétiques commerciales et industrielles

HYXiPOWER C&I String Inverter est un produit haut de gamme conçu pour les systèmes d'énergie solaire commerciaux et industriels, offrant une sécurité, une efficacité et une gestion intelligente exceptionnelles.

Disponible dans plusieurs gammes de puissance, cet onduleur de chaîne triphasé associe une protection robuste à des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment un arrêt au niveau du module, une protection contre les surtensions et des capacités d'arrêt rapide. Sa conception compacte et légère garantit une installation facile, tandis que la configuration basée sur une application et sa présentation intuitive offrent une expérience utilisateur fluide.

Matériaux (détail) :

PC

ABS

Labels et certifications (détail) :