La Transition Énergétique du bâtiment en lien avec les Énergies Renouvelables : initiation au système photovoltaïque

Cette formation est à destination de toute personne devant effectuer la prescription et/ou la commercialisation de modules photovoltaïques, avec un intérêt particulier pour la transition écologique (aucun pré-requis nécessaire).

Les objectifs de cette formation sont de :

Comprendre le fonctionnement des différents systèmes solaires photovoltaïques dans le contexte de la transition écologique du bâtiment : autoconsommation, vente au réseau, site isolé.

Acquérir une connaissance approfondie des différentes technologies et apprendre à dimensionner des installations photovoltaïques pour optimiser la performance énergétique du bâtiment.

Identifier les points de vigilance technique d'une installation, et connaître les paramètres d'exploitation.

Maîtriser les méthodes et outils de calculs pour dimensionner un champ photovoltaïque, pour garantir une production d’énergie optimale pour couvrir les dépenses énergétiques du bâtiment.

La formation intègre des mises en situation théoriques et pratiques sur maquette, des essais et mesures électriques (modules et onduleur), ainsi que des simulations de procédures de mise en service et d'arrêt, avec un accent particulier sur les principes de la transition écologique.

Les intervenants·es sont des formateurs·rices accompagnateurs·rices experts·es formés à la méthodologie Dorémi. Architectes, ingénieurs·es-conseils, techniciens·nes en bureau d’études ou encore artisans·nes intervenants sur des chantiers de rénovation performante. Ces intervenants·es ont été sélectionnés·es sur critères pédagogiques et sur la base de leur expérience. Ils·Elles ont une expertise technique et d’accompagnement des changements de pratiques.

Remise d’une attestation de compétences.