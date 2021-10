Logiciel Sani-Win pour le calcul des réseaux de distribution sanitaire et bouclage selon DTU 60.11 e

Next

Sani-Win est un logiciel qui permet le calcul des installations de distribution d’eau chaude, d’eau froide et de bouclage symétrique ou de bouclage non symétrique selon le DTU 60.11 du 10 Août 2013.

Sani-Win permet de satisfaire les recommandations anti-légionnelles. Pour le réseau de bouclage un algorithme très élaboré permet :

De dimensionner le réseau afin de minimiser sa perte de charge et donc réduire au maximum la consommation en énergie du circulateur qui fonctionne 24h/24.

De minimiser le coût de la fourniture du réseau de bouclage en réduisant au maximum le diamètre, en fonction des vitesses autorisées, des tronçons qui ne sont pas sur le circuit le plus défavorisé.

En liaison avec AutoCAD® ou GstarCAD®, Sani-Win permet de créer instantanément le plan filaire du circuit totalement documenté en 3D.

En l’absence d’éditeur graphique (AutoCAD, GstarCAD ou Revit MEP) l’interface de base de saisie se présente comme un tableau Excel avec les mêmes fonctions (copier, couper, coller, insertion, suppression).

Les données peuvent être échangées avec Excel via le presse-papier de Windows. Les calculs sont réalisés à partir du circuit de distribution alimentant des groupes d'appareils sanitaires, de leur nombre et du type de canalisation utilisé (Cuivre, PER, PVCP, Inox,...)

Sani-Win détermine automatiquement le débit de base de chaque appareil ou groupe d'appareils et le débit en chaque point du réseau en fonction du coefficient de simultanéité selon le DTU.

Les réseaux RIA (robinet incendie armé) sont calculés selon les règles APSAD R5 d’Août 2013.

Avantages produit :

Sani-Win permet de calculer :

Le diamètre des canalisations

Le débit et la vitesse en chaque point du réseau

La pression et la température disponibles aux différents points de puisage

Le bouclage du réseau ECS avec son débit

La perte de chaleur du réseau ECS et du bouclage suivant les classes d'isolation

La perte de charge du bouclage

L’équilibrage du réseau de bouclage

La contenance et le métré des tronçons non bouclés (vérification des règles des 3 litres et des 8 m)

Le métré total des différents réseaux.