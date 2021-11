Logiciel TTH-EAU pour le calcul des réseaux de chauffage et d’eau glacée

Next

TTH-EAU est un logiciel de dimensionnement, équilibrage et dessin des réseaux bitubes de chauffage et de climatisation (Fluides à température négatives, régimes de température traditionnels, eau surchauffée). L’interface de saisie se présente comme un tableau Excel avec les mêmes fonctions (copier, couper, coller, insertion, suppression).

TTH-EAU permet de mettre à jour instantanément la maquette numérique en 2D et en 3D via son lien bidirectionnel inédit. Les installations bitubes d'eau chaude ou d'eau glacée sont calculées et renseignées avec toutes les informations annotatives telles que la perte de charge, le diamètre, la vitesse, etc…

Vos réseaux hydrauliques sont calculés et annotés en une seule opération !



Avantages produit :