Avec la nouvelle collection Céliane, Legrand propose un nouveau standard : deux finitions, Métal & Poudré, et cinq fonctions innovantes créant l’inspiration au premier regard et au premier contact. Aujourd’hui le métal et le poudré sont dans tous les objets du quotidien. Céliane joue avec ces matériaux. Couplées aux nouvelles fonctions innovantes de Céliane, elles en font un nouveau standard plébiscité par les installateurs et les consommateurs.