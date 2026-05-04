MRV 40 Noir : matelas laine de verre voile noir

Conductivité thermique W/(m.K) : 0,040

Classement feu (Euroclasse) : A1

Tolérance d’épaisseur : T2

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau MU : 1

Facteur de résistance à la vapeur d'eau (Z) :

Absorption d'eau à court terme (WS) : < 1,0