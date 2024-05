Nullifire - FF818 : Mousse expansive Hybride 0% isocyanates Coupe-Feu 2 en 1

Nullifire - FF818 s’utilise pour toutes les applications d’obturation ignifuge des joints et cavités, les liaisons verticales mur/mur de 10, 20 et 30mm de large, les joints dans du béton préfabriqué et les liaisons entre éléments préfabriqués.

Mousse expansive mono composante de haute qualité, qui s'expanse et durcit avec l'humidité de l'air et du support.

Elle est spécialement conçue pour les joints de bâtiment devant résister au feu (jusqu’à 4 heures) et être étanche aux fumées et gaz. Elle convient très bien sur tous les supports rencontrés dans la construction.

C’est une mousse nouvelle génération, issue d’une technologie hybride polymère sans polyuréthane, 0 % isocyanate.