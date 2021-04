Depuis l’invention par Schöck du rupteur de pont thermique en ITI sous AT du CSTB (1998), le succès du rupteur Rutherma type DF s’est confirmé jusqu’à devenir un standard de construction. C’est parce que le marché français continue de privilégier le traitement des ponts thermiques des liaisons dalles-façade en ITI que Schöck présente une de ses dernières innovations, le modèle DFi. Spécifiquement destiné à être mis en place dans une configuration de dalle coulée en place, il affiche des qualités supérieures en matière de performances thermique et structurelle. Quant à répondre aux attentes du point de vue carbone de la future RE2020, le DFi bat tous les records puisqu’il revendique plus de 10 fois moins de kg de CO2/Ml que la valeur indiquée sur la base INIES pour un pont thermique non traité.