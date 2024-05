Plateforme d'achat connectée aux plus grands fournisseurs du Bâtiment

L’ERP Codial Bâtiment continue à opérer sa transformation d’ERP vers un « Environnement de Gestion intégré » depuis sa version 18 avec sa Plateforme d’Achat Connectée intégrée.

Cette Plateforme d’Achat Connectée répond à un besoin de plus en plus pressant des entreprises du Bâtiment : lier de manière fluide et directe leur logiciel de gestion et les sites de commandes en ligne de leurs principaux fournisseurs.

La Plateforme d’Achat Connectée Codial permet l’accès direct aux offres négociées avec les plus grands fournisseurs du monde du Bâtiment (punch out). Il n’est plus nécessaire de ressaisir ses commandes dans Codial, ni de copier une commande fournisseur Codial sur le site e-commerce de tel ou tel fournisseur : Codial et vos fournisseurs sont en lien direct !

Quels sont les fournisseurs disponibles sur la Plateforme d’Achat Connectée Codial ?

SONEPAR, distributeur de matériel électrique : passez vos commandes directement, retrouvez vos prix sociétés, vos dérogations et vos offres de prix directement dans Codial, choisissez l’agence sur laquelle vous passez commande, accédez depuis Codial à toute la documentation produit Sonepar et bien sûr intégrez les catalogues Sonepar en les mettant à jour. Aussi, visualisez les stocks disponibles en direct sur la plateforme logistique et vos agences de références.

REXEL, autre grand distributeur de matériel électrique et plus : le punch out Rexel permet d’intégrer immédiatement à Codial l’ensemble de vos commandes Rexel, de transmettre les commandes fournisseurs réalisées dans Codial en direct et de mettre à jour vos tarifs. Le suivi des livraisons et BL est en préparation et arrivera prochainement.

PUM, distributeur de produits pour le Bâtiment : Importez le catalogue PUM et mettez-le à jour régulièrement, saisissez vos commandes sur PUM.fr et réintégrez-les dans les commandes fournisseurs Codial, ou alors le contraire : réalisez votre commande fournisseur sous Codial et envoyez-la sur pum.fr

E.Bat (Aubade, Comptoirs des Fers, Les Matériaux, Comafranc) : récupérez les prix nets et les prix d’achat en temps réel dans Codial, consultez les stocks disponibles, enrichissez votre base articles avec les textes, images, fiches techniques ou plans issus du site e-Bat et intégrez-les automatiquement à la fiche article Codial.

Passerelle ORCAB, coopérative d’achat pour les artisans du Bâtiment : la passerelle ORCAB permet à tout adhérent d’une coopérative d’accéder à l’ensemble du catalogue de sa coopérative, d’importer ses catalogues ORCAB, de mettre à jour ses tarifs, d’enrichir la base articles avec les images liées aux références articles, de consulter la fiche article liée, de transférer automatiquement ses commandes fournisseurs vers la coopérative en activant certaines options (retrait, click and collect, livraison express, etc.). La passerelle ORCAB permet aussi d’intégrer en devis Codial les bons de choix en attente et les demandes de prix.

LEGALLAIS, distributeur de quincaillerie, agencement, outillage, visserie et équipements de protection pour professionnels : Dès la version 19 (disponible fin 2024), le distributeur Legallais intégrera la Plateforme d’Achat Connectée Codial.

Quel est l’intérêt d’utiliser la plateforme d’achat connectée Codial pour ses achats et commandes fournisseurs ?

vos catalogues fournisseurs sont toujours à jour,

vos fiches articles sont enrichies,

vous passez vos commandes d’achat facilement et rapidement grâce à l’import de paniers sans besoin de les dupliquer d’un côté ou d’un autre

les prix négociés (prix spéciaux et offres de prix) et dérogations sont gérés automatiquement

vous sélectionnez facilement le mode de livraison parmi ceux disponibles

Codial est bien plus qu’un ERP Bâtiment, c’est un véritable environnement de gestion intégré dont vous ne pourrez plus vous passer tant il vous rend service au quotidien.