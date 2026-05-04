PNU 38 : panneau de laine de verre semi-rigide non revêtu
Panneau de laine de verre semi-rigide non revêtu :
- Murs par l'intérieur
- Douce au toucher
- Performance thermique
- Performance acoustique
- Protection au feu
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Conductivité thermique W/(m.K) : 0,038
Classement feu (Euroclasse) : A1
Tolérance d’épaisseur : T3
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau MU : 1
Absorption d'eau à court terme (WS) : < 1,0
Isolant semi-rigide : De 45 à 150 mm
Résistance à l'écoulement de l'air (AFr) : AFr4
Matériaux
- Isolants en laines, verres et minces
Labels et certifications
- COV A+
- FDES
- Label Acermi
- NF
- Normes CE
Divers
Isolation thermique et acoustique des Murs par l'intérieur
Cloisons
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
Les tags associés
- Isolation
- Panneaux
- Ursa
- Laine de verre
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