Resitex Max : Le solution de rénovation U3P3

BEAUFLOR

Resitex Max est une solution de revêtement de sol PVC en lés hautes performances, conçue pour la rénovation des locaux à usage intensif, classés U3P3. Elle répond aux exigences techniques élevées des environnements collectifs, tertiaires et commerciaux, tout en conservant la rapidité et la souplesse d’une pose semi-libre.

Grâce à son envers textile de forte densité, Resitex Max s’installe sans colle, directement sur supports existants, y compris sols carrelés ou anciens revêtements, avec une préparation minimale. Cette technologie permet une intervention rapide, sans bruit ni odeur, et une remise en service immédiate des espaces, même en site occupé.

Sa couche d’usure renforcée de 0,55 mm, combinée au traitement de surface PU Pro Tech antibactérien, garantit une résistance élevée à l’usure, au poinçonnement et aux sollicitations mécaniques intenses. L’isolation acoustique intégrée de 19 dB contribue au confort des usagers, notamment dans les parties communes, hôtels, bureaux ou établissements de santé.

Esthétique, robuste et responsable, Resitex Max s’inscrit dans une démarche de rénovation durable : faibles émissions de COV, absence d’orthophtalates, fabrication à partir d’énergie 100 % renouvelable et compatibilité avec le recouvrement de sols amiantés. Une solution fiable et performante pour les projets exigeants, où technicité, durabilité et rapidité d’exécution sont essentielles.

Matériaux (détail) :

  • Traitement de surface PU Pro Tech antibactérien
  • Couche d’usure PVC haute résistance
  • Décor imprimé haute définition
  • Couche décor compacte anti-poinçonnement
  • Couche d’imprégnation
  • Voile de verre pour une stabilité dimensionnelle renforcée
  • Mousse haute densité pour l’isolation acoustique
  • Envers textile de forte densité pour la pose semi-libre et l’absorption des défauts du support
  • Sans orthophtalates (plastifiant DOTP)

Labels et certifications (détail) :

  • REACH (conformité européenne)
  • Sans orthophtalates
  • E1 (formaldéhyde < 0,1 ppm)
  • AgBB
  • FloorScore®
  • UPEC
  • VinylPlus®
  • ISO 9001 & ISO 14001 (sites de production)
  • Fabrication avec 100 % d’énergie renouvelable

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Classification européenne : 23 – 33 – 42
Classement UPEC : U3P3E1/2C2
Épaisseur totale : 3,50 mm
Couche d’usure : 0,55 mm
Poids : 2 550 g/m²
Isolation acoustique : ΔLw 19 dB
Réaction au feu : Cfl-s1
Glissance : R10
TVOC à 28 jours : < 100 µg/m³
Pose : semi-libre
Avis technique / DTA : en cours

Matériaux

  • PVC

Labels et certifications

  • Certification BREEAM
  • Certification Haute Qualité Environnementale (HQE)
  • Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
  • COV A+
  • CSTB
  • FDES
  • ISO
  • Label Well

Divers

Logements – parties communes (selon conditions d’accès et de configuration)
Bureaux
Boutiques
Hôtels et résidences services
Résidences seniors
Établissements de santé (chambres, locaux de service)
Écoles, crèches

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Tertiaire
