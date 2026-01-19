Resitex Max : Le solution de rénovation U3P3

Resitex Max est une solution de revêtement de sol PVC en lés hautes performances, conçue pour la rénovation des locaux à usage intensif, classés U3P3. Elle répond aux exigences techniques élevées des environnements collectifs, tertiaires et commerciaux, tout en conservant la rapidité et la souplesse d’une pose semi-libre.

Grâce à son envers textile de forte densité, Resitex Max s’installe sans colle, directement sur supports existants, y compris sols carrelés ou anciens revêtements, avec une préparation minimale. Cette technologie permet une intervention rapide, sans bruit ni odeur, et une remise en service immédiate des espaces, même en site occupé.

Sa couche d’usure renforcée de 0,55 mm, combinée au traitement de surface PU Pro Tech antibactérien, garantit une résistance élevée à l’usure, au poinçonnement et aux sollicitations mécaniques intenses. L’isolation acoustique intégrée de 19 dB contribue au confort des usagers, notamment dans les parties communes, hôtels, bureaux ou établissements de santé.

Esthétique, robuste et responsable, Resitex Max s’inscrit dans une démarche de rénovation durable : faibles émissions de COV, absence d’orthophtalates, fabrication à partir d’énergie 100 % renouvelable et compatibilité avec le recouvrement de sols amiantés. Une solution fiable et performante pour les projets exigeants, où technicité, durabilité et rapidité d’exécution sont essentielles.

Matériaux (détail) :

Traitement de surface PU Pro Tech antibactérien

Couche d’usure PVC haute résistance

Décor imprimé haute définition

Couche décor compacte anti-poinçonnement

Couche d’imprégnation

Voile de verre pour une stabilité dimensionnelle renforcée

Mousse haute densité pour l’isolation acoustique

Envers textile de forte densité pour la pose semi-libre et l’absorption des défauts du support

Sans orthophtalates (plastifiant DOTP)

Labels et certifications (détail) :