Rlite : l'offre de planchers biosourcés à faible impact carbone

La nouvelle offre de planchers préfabriqués Rector intègre en usine des panneaux isolants biosourcés en fibre de bois. Grâce à l’incorporation de matières biosourcées et à l’allègement des dalles, les utilisateurs bénéficient de systèmes sobres détenant l’empreinte carbone la plus faible du marché, tout en garantissant à la fois une performance et une durabilité optimales de la structure.

Les dalles préfabriquées Rlite en béton bas carbone sont conçues pour répondre à une vaste gamme d'exigences en termes de planchers. Elles s'adaptent à tous les niveaux de planchers (intermédiaires, hauts, bas et même aux toitures-terrasses). Quel que soit le type de structure envisagé, ces dalles conviennent à toutes les catégories de bâtiments !

Innovation et performance

Fabriquées à paritr de panneaux isolants biosourcés en fibre de bois, habilement agencés avec des nervures en béton armé, les dalles Rlite se distinguent par leur empreinte carbone extrêmement faible. Cette conception novatrice répond aux prochains seuils carbones annoncés par la RE2020. De plus, elles sont conformes à l'ensemble des réglementations actuellement en vigueur en matière de sismicité, de résistance au feu, d'émissions carbone, d'isolation acoustique et thermique.

Esthétique et flexibilité de conception

Sur le plan esthétique, les dalles Rlite présentent une sous-face identique à celle des prédalles classiques présentes sur le marché. Ces dalles peuvent être prolongées par un balcon, offrant ainsi une grande flexibilité dans le choix du sens porteur ou non porteur, . Les dalles Rlite sont compatibles avec la structure plancher-dalle Caméléo, sans nécessité de murs porteurs. Enfin, les rupteurs Thermoprédalle BA 0,45 offrent une solution efficace pour le traitement des ponts thermiques en périphérie de bâtiment.

En optant pour les dalles préfabriquées Rlite de Rector, vous choisissez une solution à la fois respectueuse de l'environnement, conforme aux normes les plus strictes et adaptable à une variété de configurations architecturales.

Labels & Certifications (détail) :