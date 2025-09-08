ConnexionS'abonner
Sablé : enduit mural minéral et lumineux

TOUPRET SA
L’enduit décoratif Sablé puise son inspiration dans l’essence minérale et les paysages naturels.

Grâce à ses reflets moirés satinés et sa texture subtile, il capte la lumière pour créer des intérieurs chaleureux, élégants et uniques. Idéal pour les projets architecturaux et décoratifs, il s’adapte à de nombreux environnements : logements contemporains, hôtels design, maisons de caractère, espaces raffinés.

Les avantages de l’enduit décoratif Sablé :

  • Crée une atmosphère minérale et chaleureuse
  • Apporte de la lumière et de la profondeur aux espaces
  • Large nuancier de 20 couleurs pour personnaliser vos ambiances
  • Convient à différents types de projets : résidentiel, hôtellerie, espaces design
  • Texture subtile pour un rendu élégant et raffiné

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Aspect : fini texturé avec reflets moirés satinés
Composition : base minérale inspirée du sable naturel
Nuancier : 20 teintes exclusives (tons clairs, minéraux et profonds)
Destination : décoration intérieure – murs et surfaces verticales
Application : à la lisseuse ou à la taloche selon l’effet souhaité
Rendu : atmosphère lumineuse, chaleureuse et contemporaine
Entretien : revêtement durable et simple à entretenir

Divers

Intérieurs résidentiels (salons, chambres, halls)
Espaces hôteliers et commerciaux design
Maisons de caractère ou projets de rénovation haut de gamme

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
