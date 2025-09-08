Sablé : enduit mural minéral et lumineux

L’enduit décoratif Sablé puise son inspiration dans l’essence minérale et les paysages naturels.

Grâce à ses reflets moirés satinés et sa texture subtile, il capte la lumière pour créer des intérieurs chaleureux, élégants et uniques. Idéal pour les projets architecturaux et décoratifs, il s’adapte à de nombreux environnements : logements contemporains, hôtels design, maisons de caractère, espaces raffinés.

Les avantages de l’enduit décoratif Sablé :