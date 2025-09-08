Sablé : enduit mural minéral et lumineux
L’enduit décoratif Sablé puise son inspiration dans l’essence minérale et les paysages naturels.
Grâce à ses reflets moirés satinés et sa texture subtile, il capte la lumière pour créer des intérieurs chaleureux, élégants et uniques. Idéal pour les projets architecturaux et décoratifs, il s’adapte à de nombreux environnements : logements contemporains, hôtels design, maisons de caractère, espaces raffinés.
Les avantages de l’enduit décoratif Sablé :
- Crée une atmosphère minérale et chaleureuse
- Apporte de la lumière et de la profondeur aux espaces
- Large nuancier de 20 couleurs pour personnaliser vos ambiances
- Convient à différents types de projets : résidentiel, hôtellerie, espaces design
- Texture subtile pour un rendu élégant et raffiné
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Aspect : fini texturé avec reflets moirés satinés
Composition : base minérale inspirée du sable naturel
Nuancier : 20 teintes exclusives (tons clairs, minéraux et profonds)
Destination : décoration intérieure – murs et surfaces verticales
Application : à la lisseuse ou à la taloche selon l’effet souhaité
Rendu : atmosphère lumineuse, chaleureuse et contemporaine
Entretien : revêtement durable et simple à entretenir
Divers
Intérieurs résidentiels (salons, chambres, halls)
Espaces hôteliers et commerciaux design
Maisons de caractère ou projets de rénovation haut de gamme
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
