Uniquad : solution d'éclairement naturel

Les éléments de support internes en aluminium créent un système unifié efficace et une esthétique épurée

Large gamme de couleurs de vitrage standard et sur mesure, ainsi que des options graphiques (contactez-nous pour plus de détails)

Les assemblages de panneaux permettent une installation facile - avec des panneaux jusqu'à 44 pieds de haut

Facile à entretenir - nettoyage simple uniquement

La technologie de peau amovible (RST) permet de retirer le vitrage intérieur ou extérieur tout en maintenant l'intégrité de l'enveloppe

Systèmes spécialisés disponibles - de la protection contre les explosions et les ouragans au contrôle du son et à l'entrée forcée

Peut incorporer un rétroéclairage LED pour un look accrocheur

Options préconçues disponibles pour des délais de livraison plus rapides

Durabilité en fin de vie - la plupart des matériaux peuvent être recyclés et une déclaration environnementale de produit est disponible

Option de panneau métallique isolé intégré également disponible