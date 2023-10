Usystem Roof OS Comfort Natural : panneau de toiture 3 en 1

Isolation en mousse de polyuréthane et en fibre de bois.

Conception permettant toutes les configurations : découpes noues et arêtiers, débords de toiture, fenêtres de toit, passages de cheminées...

Ventilation de la couverture intégrée.

18 sous-faces décoratives : bois brut, matières texturées, finition semi-finie à finition complète (ne nécessitant plus aucune intervention).

Longueur : sur mesure, jusqu’à 8 m selon sous-face.

Largeur : 800 mm ou 1200 mm (OSB).

3 chevrons ou 4 chevrons (OSB).