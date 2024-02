Velis Pro : l'incontournable chauffe-eau électrique multipostions désormais équipé de résistances émaillées

Le chauffe-eau électrique Velis Pro est à la fois compact et élégant. Avec seulement 27cm de profondeur et multi-position, il est la solution idéale pour être installé dans les espaces les plus exigus.

Sa nouvelle résistance émaillée anticalcaire vous apporter toujours plus de sérénité. Son revêtement blanc lui permet de se fondre dans tous les intérieurs. Premier chaufef-eau électrique plat, il a été spécialement conçu pour le remlacement des chauffe-eau <150L.