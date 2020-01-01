Abri jardin

L’abri de jardin est une solution pratique et polyvalente pour optimiser les espaces extérieurs. Il permet de stocker les outils, équipements ou mobiliers, tout en pouvant faire office d’atelier, de local technique ou d’espace annexe selon les besoins.

En bois, métal, résine ou composite, les abris s’adaptent aux contraintes d’usage et aux conditions climatiques. Ils se déclinent en plusieurs formats, finitions et niveaux de résistance pour répondre aux projets des professionnels du paysage, du BTP ou de l’aménagement extérieur.

Sur cette page, accédez à une sélection d’abris de jardin pensés pour durer, faciles à monter et à intégrer dans tout type d’environnement résidentiel ou tertiaire.