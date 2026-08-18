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Urbanisme

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Réhabilitation de friches : un nouveau levier de croissance pour le BTP ?

Face à la raréfaction du foncier disponible, à la pression environnementale et à l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN), la réhabilitation des friches apparaît aujourd’hui comme une opportunité majeure pour le secteur du BTP. Longtemps considérés comme des espaces abandonnés ou difficiles à exploiter, les anciens sites industriels, commerciaux ou militaires retrouvent progressivement une nouvelle valeur économique.

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