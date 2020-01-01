Logiciel et matériel informatique

Les logiciels pour le bâtiment sont devenus des outils incontournables pour concevoir, gérer et piloter les projets. CAO, DAO, BIM, logiciels de gestion de chantier, de calculs techniques ou d’études thermiques : ils accompagnent les professionnels à chaque étape. Ces solutions permettent de gagner en précision, en productivité et en collaboration. Qu’il s’agisse d’architecture, d’ingénierie, de suivi de chantier ou de gestion commerciale, l’offre logicielle s’adapte aux besoins des artisans, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage.